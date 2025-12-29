Una mujer resultó gravemente herida tras sufrir un accidente en un juego mecánico la noche del viernes 26 de diciembre, en el asentamiento humano Ruta del Sol, en el distrito de Marcona (Nasca). El hecho le ocasionó la fractura del fémur y ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de estas atracciones.

Grave accidente

La afectada fue identificada como la abogada Tanya Paredes Guerrero. Según la información preliminar, el accidente ocurrió mientras se encontraba en el juego mecánico “el tagada”, el cual —de acuerdo con versiones de familiares— ya había presentado observaciones previas debido a la velocidad con la que giraba.

Por su parte, un trabajador de los juegos mecánicos señaló que el hecho fue fortuito y aseguró que no existía exceso de personas, pese a que siete usuarios se encontraban en el juego al momento del accidente. Cabe indicar que estas atracciones contaban con autorización de la Subprefectura y la Municipalidad Distrital de Marcona.

La mujer fue rescatada por personal del Cuerpo General de Bomberos, quienes la evacuaron en camilla y la trasladaron de emergencia en una unidad de la Compañía B-152 de Marcona. Efectivos policiales también acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

