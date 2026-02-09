Un sujeto fue intervenido por la Policía Nacional del Perú la mañana del último domingo en el sector de Pasaje López, en la provincia de Nasca, luego de que vecinos denunciaran que habría realizado disparos al aire, generando temor y zozobra en la zona.

Arma incautada

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el intervenido se desplazaba en un vehículo de color rojo, marca Chevrolet, modelo Spark, de placa C7X-117. En las inmediaciones, los agentes policiales hallaron dos casquillos de bala en la vía pública, lo que reforzó el testimonio de los vecinos sobre la presunta realización de disparos, motivo por el cual se procedió a la intervención.

Durante las diligencias, y con la presencia del Ministerio Público y del abogado del intervenido, se realizó el registro del vehículo, logrando retirarse un arma de fuego, presuntamente una pistola Glock. Asimismo, los casquillos encontrados fueron levantados como evidencia para ser incorporados a la investigación que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

El sujeto fue trasladado a la Comisaría PNP de Nasca, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes. La Policía informó que se vienen realizando las pericias necesarias para determinar la responsabilidad penal del intervenido, así como la procedencia y legalidad del arma incautada.

