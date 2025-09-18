Equipos técnicos del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Ica realizaron una jornada de supervisión en distintos centros poblados de la región, con el objetivo de verificar el estado de los equipos de cloración instalados para asegurar el acceso a agua tratada en comunidades rurales.

Calidad del agua

La inspección técnica se llevó a cabo en los sectores de Coyungo y La Legua (distrito de Changuillo), así como en Poroma (distrito de Vista Alegre), todos pertenecientes a la provincia de Nasca.

Durante las visitas se evaluó el funcionamiento de los sistemas de cloración y sus módulos de seguridad, así como las condiciones generales de operación. La revisión forma parte del seguimiento a la implementación de tecnologías orientadas a mejorar la calidad del agua en zonas rurales.

Las acciones buscan garantizar que las familias de estas comunidades accedan a agua segura, reduciendo riesgos sanitarios asociados al consumo de agua no tratada.

