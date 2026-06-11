La desesperación de una madre de familia por conseguir su pago municipal para destinarlo a la atención médica de su hija, la llevó a hacer pública una situación que, según denuncia, arrastra desde hace varios meses. Se trata de Patricia Aguirre, trabajadora de limpieza de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, quien reclama el pago de un beneficio económico pendiente.

Reclama su pago

Según relató, desde febrero del 2026 viene realizando trámites para acceder a un monto que forma parte de un proceso judicial y que, de acuerdo con su versión, debía ser priorizado debido al estado de salud de su hija. Sin embargo, pese a las gestiones realizadas y a las reiteradas visitas a distintas oficinas municipales, el desembolso aún no se habría concretado. Pidió al alcalde de Vista Alegre, Roger Sarmiento, que vea por su caso.

La trabajadora explicó que su hija enfrenta una enfermedad que requiere exámenes especializados y seguimiento médico permanente. Incluso señaló que recientemente los especialistas solicitaron nuevos estudios para descartar una posible tuberculosis mamaria y determinar con precisión el tratamiento que debe seguir.

“Me he prestado dinero de varios sitios esperando que salga mi pago. Ahora me amenazan y me insultan porque no tengo con qué pagar, y la situación de mi hija no ha mejorado porque la operamos y sigue avanzando su enfermedad”, manifestó durante una entrevista pública.

Patricia señaló que su hija ya fue sometida a una intervención quirúrgica luego de que se le detectara un tumor en una mama, procedimiento que la familia logró financiar mediante actividades pro fondos y préstamos. Sin embargo, asegura que las complicaciones posteriores han obligado a continuar con consultas médicas y exámenes cuyos costos resultan imposibles de asumir en la actualidad. Otro problema de salud daño el nervio de un brazo.

“No tengo de dónde. Tengo a mi hija en el colegio que le piden cosas y ahorita no he podido pagar. Pensaba que la única esperanza era que me abonaran ese dinero”, expresó.

La trabajadora sostuvo que ha acudido constantemente a la municipalidad para consultar sobre el estado de su expediente, situación que, según afirma, le ha generado frustración y desgaste emocional.

“Ya me da vergüenza ir todos los días a preguntar qué sigue. Nunca he estado en esto, pero ahora la situación que tengo es desesperante. Lo único que quiero es salvar a mi hija”, declaró entre lágrimas.

Asimismo, relató que los médicos le advirtieron sobre la necesidad de realizar exámenes con urgencia para evitar mayores complicaciones.

“El doctor nos ha dicho que necesita análisis y que no podemos seguir esperando. Yo todos los días le digo a mi hija: mañana me van a pagar, mañana me van a pagar, para poder llevarla a Ica y hacerle ver de una vez”, contó.

La madre también expresó su preocupación por el impacto emocional que la enfermedad ha generado en toda la familia, especialmente en los tres hijos menores de la paciente.

“Hay días que no puedo dormir pensando qué hacer y qué vender para ayudar a mi hija. Si a ella le pasa algo, deja a tres niños pequeños. Esa es mi mayor preocupación”, señaló.

Mientras espera la confirmación del pago, Patricia Aguirre continúa buscando alternativas para financiar los análisis médicos que requiere su hija. Pidió el apoyo de autoridades, empresarios y ciudadanos, para apoyar contactar al 963 027 810 (Yape).

“Lo que estoy reclamando no es un favor ni una ayuda extraordinaria. Es un dinero que me corresponde y que hoy necesito más que nunca para la salud de mi hija”, sostuvo.

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