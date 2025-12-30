Un total de 19 trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Miguel realizaron la mañana del 29 de diciembre una protesta pacífica frente al Palacio Municipal Provincial de Pisco, exigiendo el pago de sus remuneraciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Reclaman sus pagos

Los manifestantes, que incluyen personal de limpieza pública, parques y jardines, obreros, choferes y serenazgo, señalaron que la falta de pago se debe al incumplimiento de las transferencias económicas que debe realizar la Municipalidad Provincial de Pisco hacia la municipalidad del centro poblado. Indicaron que esta situación se ha repetido en varias ocasiones, afectando directamente a los trabajadores, sus familias y la operatividad de los servicios básicos que se brindan a la población.

Durante la protesta, los trabajadores anunciaron que continuarán con medidas de lucha, incluso acompañados de sus familiares, hasta que se garantice la transferencia de los recursos. Hicieron un llamado directo al alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, para que adopte una solución inmediata.

Los manifestantes recordaron que las municipalidades reciben recursos del FONCOMUN, los cuales deben ser transferidos conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, y advirtieron que el incumplimiento podría generar sanciones administrativas y legales para las autoridades responsables.

Los trabajadores expresaron su indignación al señalar que la falta de pago incluso afectó fechas sensibles como Navidad. “No puede ser posible que justo para el 24 de diciembre no nos paguen para llevar algo a nuestras casas”, señalaron.

Asimismo, pidieron que los regidores provinciales y el Órgano de Control Institucional se pronuncien públicamente y esclarezcan el destino de los recursos destinados al centro poblado de San Miguel.

