El incremento del caudal del río Tierras Blancas estuvo a punto de convertirse en tragedia la noche del jueves en Nasca, cuando un hombre cayó desde el puente Santa Fe y fue arrastrado violentamente por la corriente.

Auxilio vecinal

La víctima fue identificada como Roberto Quispe Alarcón, de 50 años, vecino del barrio Santo Domingo. De acuerdo con testigos, el hombre cayó al afluente en medio de la oscuridad y fue inmediatamente vencido por la fuerza del agua, desapareciendo por instantes entre las turbulencias generadas por las lluvias recientes.

Ante la crítica situación, moradores de la UPIS Nueva Generación reaccionaron sin dudar y organizaron un rescate improvisado. Con sogas, linternas y palos, avanzaron paralelamente por la ribera para no perder de vista a la víctima, mientras otros pedían apoyo a las autoridades y coordinaban la llegada de maquinaria pesada.

La operación se desarrolló en medio de alto riesgo. Algunos jóvenes ingresaron parcialmente al río cuando la corriente lo acercaba a zonas menos profundas, intentando sujetarlo antes de que fuera arrastrado hacia sectores más peligrosos. La tensión aumentaba cada vez que el hombre era cubierto por el agua y reaparecía metros más abajo.

Minutos después, personal vinculado a la Municipalidad Provincial de Nasca y equipos de emergencia se sumaron al operativo. Con maniobras coordinadas y el apoyo de la comunidad, lograron finalmente alcanzarlo y extraerlo del agua, evitando que la corriente lo arrastrara a mayor distancia.

Roberto Quispe Alarcón fue puesto a salvo con signos evidentes de agotamiento y posibles lesiones en las piernas producto de los golpes contra piedras. Tras recibir primeros auxilios en el lugar, fue trasladado al Hospital de Nasca para su evaluación médica, mientras las autoridades exhortaron a la población a no acercarse a los ríos durante el aumento del caudal y a extremar medidas de prevención.

