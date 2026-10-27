Una mujer de 60 años quedó prácticamente sin nada luego de que un incendio consumiera su humilde vivienda durante la madrugada del lunes 26 de octubre, en el sector de Cajuca 2, manzana H, lote 10, en la provincia de Nasca. El fuego destruyó sus pertenencias y afectó los espacios donde descansaba, preparaba sus alimentos y guardaba sus artículos de primera necesidad.

Pérdidas materiales

La damnificada fue identificada como Marissa Flores Chávez, quien relató que logró salir de la vivienda mientras las llamas avanzaban. La emergencia fue advertida alrededor de la 1:40 de la madrugada, cuando una vecina alertó sobre el incendio. Ante la magnitud del siniestro, se solicitó la presencia de los bomberos de Vista Alegre y Nasca, mientras los vecinos intentaban arrojar agua para evitar que el fuego continuara propagándose por el hogar de esteras.

Entre los bienes destruidos quedaron su cama, ropa, cocina, balón de gas, ollas, utensilios, alimentos y otros objetos que utilizaba diariamente. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron los restos de sus pertenencias, así como los daños ocasionados en la estructura de la vivienda. También se reportó la muerte de animales que criaba, entre ellos un gato y una gallina.

Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Nasca acudió al inmueble para evaluar los daños y entregar ayuda humanitaria. La asistencia incluyó colchonetas, frazadas, una cocina, un balón de gas, ollas y otros implementos básicos.

Mientras recibe esta primera ayuda, MarissaFlores Chávez necesita recuperar artículos esenciales para su vida cotidiana. Las personas que deseen brindarle apoyo económico pueden hacerlo mediante Yape al número 998 344 970, correspondiente a Janet Rojas, hija de la afectada.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO