Los pobladores del sector de Pirca manifestaron su preocupación ante el incremento del caudal del río Aja, situación que amenaza con dejar incomunicada a la zona con la ciudad de Nasca.

Emergencia vial

La única carretera de acceso permanece dañada desde el año pasado, tras un derrumbe provocado por un huaico, sin que hasta la fecha se hayan ejecutado trabajos definitivos de rehabilitación.

Esta situación impide el paso de unidades que trasladan productos agrícolas desde Pirca y Chumarca hacia Nasca, especialmente los días de feria, obligando a los pobladores a buscar rutas alternas que hoy resultan intransitables debido a la presencia de agua.

Vecinos y transportistas advirtieron que, de continuar las lluvias y la crecida del río, el aislamiento podría ser total, afectando el comercio, el acceso a servicios básicos y la atención de emergencias.

Ante la falta de respuesta oportuna de las autoridades regionales, la población ha iniciado trabajos comunales para habilitar de manera provisional una vía alterna en la parte alta del sector, con el fin de evitar quedar completamente aislados.

