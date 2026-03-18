La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de su coordinación regional en Ica, recordó que todos los candidatos que participan en el actual proceso electoral están obligados a presentar su información financiera de ingresos, aportes y gastos de campaña, conforme lo establece la normativa vigente.

Rendición electoral

Así lo informó la gestora de la oficina regional de coordinación, Ana Berta Chávez Tamayo, quien precisó que esta obligación alcanza a todos los postulantes, quienes deben transparentar los recursos recibidos y utilizados durante sus actividades proselitistas.

En cuanto a la documentación, los candidatos deberán adjuntar una carta de presentación junto con los formatos establecidos: el Formato 7, que contiene la relación de ingresos y aportaciones recibidas, y el Formato 8, donde se detallan los gastos efectuados durante la campaña electoral.

Chávez Tamayo indicó que esta obligación también alcanza de manera diferenciada a las organizaciones políticas y a los candidatos individuales. Mientras los partidos presentan la información de sus postulantes presidenciales, los candidatos al Congreso y Parlamento Andino deben cumplir con esta entrega de forma personal.

Finalmente, advirtió que el incumplimiento de esta disposición conlleva sanciones, por lo que la ONPE ha ampliado horarios de atención y viene brindando capacitaciones para garantizar que los candidatos cumplan oportunamente con la presentación de su información financiera.

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