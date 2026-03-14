La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha asignado un local de votación a cada uno de los 26´114,619 ciudadanos peruanos habilitados para sufragar al interior del territorio nacional en las próximas elecciones generales. Al momento de asignar locales, en el mes de enero, el organismo electoral contaba con 10,352 recintos –el 95 % de ellos, instituciones educativas–, cuyos propietarios o administradores decidieron prestar sus instalaciones para los comicios.

Proceso electoral

Durante las últimas semanas, algunas instituciones educativas particulares desistieron de ceder el uso de sus locales el 12 de abril. De otra parte, el personal de las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) que funcionan en el país inspeccionaron recintos y detectaron instalaciones con infraestructuras deficientes o en proceso de refacción o remodelación.

Por esas dos circunstancias, la ONPE dejó de contar con alrededor de 200 locales de votación y tuvo que reasignarles un nuevo local a 33,000 ciudadanos. Para darles a conocer este cambio, se está comunicando con aquellos que proporcionaron sus datos de contacto, al utilizar el aplicativo ´Elige tu local de votación´. La mayor cantidad de modificaciones han ocurrido en Lima Metropolitana (36 %), Arequipa (18 %) y La Libertad (11 %).

“La ONPE quiere acercar la mesa de votación al ciudadano y por eso tuvimos el aplicativo ´Elige tu local de votación´. Nosotros quisiéramos que todos sufraguen en los locales que eligen, pero estamos supeditados a la disponibilidad de recintos que no nos pertenecen”, afirma Henry Orna, subgerente de Organización y Ejecución Electoral del ente público, al explicar que la reasignación de locales solo se lleva a cabo en casos de fuerza mayor.

El funcionario añade que actualmente sus oficinas descentralizadas se mantienen atentas y están monitoreando si fenómenos climáticos afectan locales y estos dejan de tener las condiciones adecuadas para albergar mesas de sufragio el 12 de abril. Recomendó a los ciudadanos que, ese día, antes de salir a votar, verifiquen qué local les corresponde, ingresando a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

VIDEO RECOMENDADO