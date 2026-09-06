La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene fortaleciendo sus acciones de orientación y capacitación en la ciudad de Pisco, como parte de la preparación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el próximo domingo 4 de octubre. La sede instalada en la ciudad se constituye en un punto estratégico para acercar información electoral a la población y facilitar la atención a los ciudadanos que participarán en esta jornada democrática.

Proceso electoral

La oficina de atención de la ONPE en Pisco se encuentra ubicada en la tercera cuadra de la calle Callao, a solo tres cuadras de la Plaza de Armas, donde los electores y miembros de mesa pueden recibir orientación sobre el proceso electoral. Los coordinadores también vienen desarrollando labores de difusión, capacitación y entrega de credenciales a los ciudadanos que fueron sorteados para cumplir funciones como miembros de mesa.

De acuerdo con información del Infogob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la provincia de Pisco registra 123,233 electores, de los cuales 61,842 son hombres y 61,391 mujeres, según el padrón electoral con información al 10 de diciembre de 2025. Esta importante cifra refleja la magnitud del electorado pisqueño que deberá acudir a las urnas para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales.

Como parte de la preparación, la ONPE ha programado jornadas masivas de capacitación para los miembros de mesa los días 20 y 27 de setiembre, además de poner a disposición de la ciudadanía la plataforma virtual ONPEduca. La oficina ubicada en Pisco continuará brindando orientación durante las semanas previas a los comicios, buscando que los más de 123 mil electores de la provincia lleguen informados y preparados para ejercer su derecho al voto.

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