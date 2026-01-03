Un operativo inopinado contra la comercialización de juegos pirotécnicos no autorizados se ejecutó en la provincia de Nasca, como parte de las acciones preventivas ante los riesgos que representa la venta y uso de estos productos durante las celebraciones de fin de año.

Venta informal

Durante la intervención, las autoridades lograron incautar varios kilos de material pirotécnico, entre ellos cohetones, cohetes, silbadores, cohetecillos y otros artefactos de mayor peligrosidad, los cuales eran comercializados sin la autorización correspondiente.

La operación fue liderada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Nasca, con apoyo de personal de Seguridad Ciudadana, Desarrollo Económico y Turismo, Defensa Civil y la Subprefectura. La acción se desarrolló de manera sorpresiva en distintos puntos de la ciudad, donde se detectó la venta informal de estos productos.

Según se informó, el objetivo principal del operativo fue reducir los riesgos de accidentes, incendios y daños a la integridad física de la población, especialmente de niños y adultos mayores, quienes suelen ser los más vulnerables frente al uso indebido de pirotécnicos.

El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

VIDEO RECOMENDADO