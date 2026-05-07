Un joven deportista de origen iqueño viene generando orgullo tras su destacada participación en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, realizados del 15 al 30 de abril, donde logró importantes resultados en la disciplina de levantamiento de pesas.

Reconocimiento internacional

Se trata de Laionel Ramos Valenzuela de 15 años de edad, quien consiguió cuatro récords nacionales y una medalla de reconocimiento durante la competencia internacional, consolidándose como una de las promesas del deporte juvenil en su categoría.

El desempeño del atleta que recibió el apoyo del Gobierno Regional de Ica, ha sido resaltado por su entorno familiar, que destacó el esfuerzo, la disciplina y la constancia que lo han acompañado desde sus inicios en esta disciplina deportiva. Según relatan, su formación comenzó desde muy joven, con un proceso de preparación sostenido que hoy se refleja en sus logros internacionales.

Pese a no haber estado presente en el evento, su familia ha señalado que ha seguido de cerca su participación, brindándole apoyo constante en su desarrollo deportivo.

El logro del joven pesista ha sido recibido con satisfacción en su entorno, al considerar que representa un avance importante no solo a nivel personal, sino también para el deporte regional, posicionando a Ica como una tierra con talento en disciplinas de alto rendimiento.

Su entorno cercano lo alentó a continuar en este camino deportivo, destacando que estos resultados son solo el inicio de una carrera con mayor proyección en competencias futuras.

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