En el marco del Estado de Emergencia declarado en la provincia de Pisco mediante el Decreto Supremo N.º 004-2026-PCM, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), brindó capacitación al área de fiscalización de las municipalidades de la provincia de Pisco y sus distritos.

Capacitación presencial

La actividad, orientada a reforzar el cumplimiento de las medidas regulatorias, abordó la “Venta Ambulatoria de Chips, Medidas Regulatorias Vigentes, Sanciones Aplicadas a Operadores y Herramientas Digitales del OSIPTEL”, y busca fortalecer las competencias del personal municipal en la supervisión de la comercialización de tarjetas SIM y servicios de telecomunicaciones.

El jefe de la Oficina Regional de Servicios de OSIPTEL en Ica, Alexander Trillo Rojas, informó que se propusieron dos fechas para la capacitación presencial: martes 28 de enero de 2026 y martes 4 de febrero de 2026, ambas a las 11:00 de la mañana.

La capacitación se desarrolló como parte de las acciones del Comité de Fiscalización, conformado en el marco del Estado de Emergencia, donde OSIPTEL tiene responsabilidades específicas relacionadas con la coordinación interinstitucional y la supervisión de los protocolos de actuación conjunta.

Esta iniciativa busca garantizar que la fiscalización de la venta de chips se realice bajo estándares regulatorios adecuados, contribuyendo a la formalización del sector y a la protección de los usuarios de telecomunicaciones en Pisco.

