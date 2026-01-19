Un accidente de tránsito se registró ayer por la tarde en la bajada del túnel de la provincia de Palpa, cuando un camión de carga que transportaba melones perdió el control y terminó volcado sobre la vía.

Siniestro vial

El conductor del vehículo resultó con graves heridas y fue trasladado de inmediato al hospital local para recibir atención médica. La unidad sufrió severos daños materiales, quedando completamente volcada, lo que interrumpió temporalmente el tránsito en la zona.

Autoridades locales y personal de emergencia acudieron al lugar para atender al accidentado y regular el tránsito mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar las causas del incidente.

