Cada 22 de junio, al atardecer, la provincia de Palpa vuelve a ser escenario de un fenómeno que ha despertado interés científico y turístico a nivel mundial: el trazo solar que coincide con la conocida Línea Astronómica sobre las pampas de Llipata.

Legado cultural

Este evento, asociado a los estudios de María Reiche y Pedro Eloy Tello, continúa siendo motivo de observación y celebración, al considerarse una manifestación del conocimiento astronómico presente en los antiguos pobladores de la región vinculada a las Líneas de Nasca y Palpa.

En el marco del aniversario, se realizó una escenificación a cargo de Manuel Ángel Cáceres Ventura, estudiante de la I.E. Fermín Tangüis, con la participación de autoridades locales y vecinos que se reunieron en la zona para rendir homenaje a este legado cultural.

Durante la jornada también se destacó el trabajo de investigadores y gestores culturales como el CIDETUR Palpa y el sociólogo Juan Hipólito Arce Garibay, quienes han contribuido a la difusión y puesta en valor de este patrimonio.

El fenómeno, observado durante el ocaso, refuerza la interpretación de estas líneas como parte de un conocimiento ancestral aún en estudio, que conecta la precisión del paisaje con la observación del cielo, manteniendo vigente el interés por su significado y origen.

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