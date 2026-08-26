Estudiantes de tres instituciones educativas de la provincia de Palpa recibieron tablets como parte de una entrega de equipos tecnológicos destinada a ampliar el acceso a herramientas digitales en las aulas.

Apoyo a la educación

La jornada alcanzó a la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes N.° 22421, de nivel primaria, y a la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, de secundaria, ambas ubicadas en el distrito de Llipata. También fue beneficiada la I.E. N.° 22424, del distrito de Río Grande.

La distribución de los dispositivos se realizó con participación de la Dirección Regional de Educación de Ica y la UGEL Palpa, en el marco de las acciones para incorporar recursos tecnológicos en las instituciones educativas de la provincia.

Los equipos permitirán a los alumnos contar con una herramienta adicional para acceder a contenidos educativos, realizar actividades académicas y desarrollar competencias vinculadas al uso de tecnología.

La entrega forma parte de las gestiones realizadas por el Gobierno Regional de Ica, para ampliar la disponibilidad de dispositivos digitales en los colegios de la región. El objetivo es que más estudiantes puedan incorporar estas herramientas a sus actividades escolares y reducir las brechas de acceso a tecnología entre las instituciones educativas.

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