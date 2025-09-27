Un vehículo de color negro se despistó y cayó al cauce del río Palpa, desde una altura aproximada de más de tres metros, por el puente principal de la ciudad palpeña. El accidente dejó a una madre y su hijo heridos, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospital de Apoyo de Palpa.

Siniestro vial

Según testigos, la mujer —que conducía el automóvil— habría perdido el control de la unidad mientras trasladaba a su menor hijo al colegio. Tras salirse de la vía, el auto terminó completamente volcado en el lecho del río.

Los ocupantes fueron rescatados del vehículo. A pesar del fuerte impacto, ambos se encontraban con vida al momento del traslado al centro de salud, donde vienen recibiendo atención médica.

El accidente generó gran preocupación entre los vecinos de la zona, quienes piden mayor señalización y medidas de seguridad vial en este punto crítico del distrito.

