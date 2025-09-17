En horas de la madrugada del martes, una combi sufrió un aparatoso despiste a la altura del kilómetro 275 de la carretera Panamericana Sur, dejando como saldo 15 pasajeros heridos. El vehículo terminó incrustado en la mediana de la vía, lo que ocasionó momentos de pánico entre los ocupantes.

Accidente vial

Los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Regional de Ica, donde se evalúa su estado de salud. Entre ellos figuran Julia Elisa Tomaylla Achallma (37), Jaqueline Nuñez Tomaylla (18), María Tomaylla Achallma (31), Clementina Gamboa Chumbes (25), Sonia Flor Ccaico Quispe (20), Carmen Tomaylla Achallma (34), Santa Ruiz Piñares (38), Isabel Taype Cayllahua (31), Teófilo Matamoros Capane (42).

También sufrieron heridas, Noel Tupia Mendoza (33), Jhon Taipe Ordóñez (18), Ángel Quichca Tacsi (28), Jaime Conde Mendoza (21), Raúl Quichca Choque (32) y Daniel Candiote Vallejos (30). Según fuentes médicas, ninguno de los pacientes presenta heridas de gravedad.

La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones para determinar las causas del accidente, sin descartar la posibilidad de una imprudencia del conductor. Mientras tanto, las autoridades han instado a los transportistas a extremar medidas de seguridad y respetar los límites de velocidad en esta transitada vía, escenario frecuente de siniestros de tránsito.

