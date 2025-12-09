Un motociclista logró sobrevivir de manera milagrosa luego de ser arrollado por un volquete en la provincia de Palpa. El accidente ocurrió en el kilómetro 363 de la carretera Panamericana Sur, una zona con constante tránsito de vehículos pesados.

Unidad con destrozos

Según testigos, el motociclista circulaba por la vía cuando fue impactado por el volquete, que lo habría alcanzado por la parte posterior. La motocicleta quedó severamente dañada, con la parte trasera completamente destrozada, mientras que el conductor terminó tendido sobre la carretera.

A pesar de la violencia del choque, el motociclista fue auxiliado consciente, aunque con diversas lesiones que ameritaron su traslado inmediato hacia un centro de salud cercano.

Agentes de la Policía de Carreteras llegaron hasta la zona para ordenar el tránsito y recoger testimonios. Las causas del accidente aún están en investigación.

