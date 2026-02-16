Un voraz incendio redujo a cenizas la vivienda de una familia en la calle Dos UPIS, sector El Portachuelo, kilómetro 457 de la Panamericana Sur, en la provincia de Nasca.

Lo perdieron todo

La casa de los damnificados quedó completamente calcinada. Entre los afectados se encuentran Genoveva Cuaresma Rincón, de 63 años, su esposo de 69 años y su hija de 38. Según los primeros reportes, el fuego consumió la cocina, artefactos, dormitorios, camas, colchones, sábanas, ropa y otros enseres en cuestión de minutos.

Bomberos de Nasca y Vista Alegre acudieron al lugar para controlar el siniestro y realizaron labores de enfriamiento de la zona, evitando que las llamas se propagaran a viviendas cercanas.

Las autoridades locales evalúan las causas del incendio y coordinan ayuda humanitaria para la familia damnificada.

