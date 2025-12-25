El incremento de la demanda por las fiestas navideñas vino acompañado de un alza en los precios de los pasajes interprovinciales, generando molestia entre los usuarios que viajaron desde la ciudad de Ica hacia Lima y otros destinos de la región.

Piden control

En la avenida Matías Manzanilla, principal punto de salida de buses interprovinciales en la provincia de Ica, los pasajeros denunciaron que las tarifas habituales se incrementaron considerablemente en las horas previas a Nochebuena.

Un pasaje económico, que normalmente se vendía a 25 soles, llegó a costar hasta 32 soles en la ruta Ica–Lima. En tanto, los boletos hacia Chincha se elevaron hasta los 15 soles y a Pisco alcanzaron los 10 soles.

El servicio VIP también registró un aumento, con precios que oscilaron entre los 50 y 65 soles por persona para el viaje directo a la capital. A esto se sumó el accionar de colectiveros informales, quienes, según los usuarios, llegaron a cobrar hasta 80 soles por pasajero.

Los viajeros manifestaron su descontento al señalar que el aumento de tarifas no estuvo acompañado de una mejora en el servicio, aunque muchos se vieron obligados a pagar debido a la alta demanda y la cercanía de las celebraciones navideñas.

Ante esta situación, varios ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades competentes para supervisar y regular los precios.

