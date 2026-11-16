Dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Avesados de la Alameda” fueron capturados por efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Pisco, durante un operativo contra la extorsión y el crimen organizado. Los intervenidos, conocidos con los alias de “Gugu” y “Forero”, fueron encontrados en posesión de cartuchos de dinamita y sustancias ilícitas, según informó la Región Policial Ica.

Banda investigada

De acuerdo con las investigaciones policiales, alias “Gugu” sería uno de los integrantes de esta presunta organización, vinculada a hechos de extorsión y sicariato en Pisco. En videos encontrados en los celulares incautados, el sujeto aparecía exhibiendo armas de fuego junto a otros individuos, material que habría sido utilizado para intimidar y enviar mensajes amenazantes a sus víctimas.

Las investigaciones también permitieron acceder a imágenes de cámaras de videovigilancia que registraron los movimientos de dos sujetos el pasado 6 de noviembre, por inmediaciones de la calle Enrique Mestanza. Minutos después, se habría registrado un atentado con explosivos contra un negocio local cuyo propietario venía siendo víctima de extorsión. Estas grabaciones forman parte de las evidencias que permitieron seguir el rastro de los presuntos implicados.

Tras labores de inteligencia operativa y táctica, agentes de la División de Orden Público y Seguridad de Pisco lograron ubicar y capturar a ambos investigados. Durante la intervención se les encontró en posesión de cartuchos de dinamita y drogas, elementos que fueron incautados para las diligencias correspondientes.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue el contenido de los celulares. En las grabaciones, alias “Forero” aparecía posando sonriente con cartuchos de dinamita, incluso llevándose uno de estos explosivos a la boca, imágenes que ahora forman parte de las evidencias para establecer sus presuntas actividades delictivas y posibles vínculos con la organización criminal.

La Policía Nacional señaló que esta intervención representa un nuevo golpe contra las estructuras vinculadas a la extorsión y otros delitos que generan temor en la provincia de Pisco y la región sur del país. Ambos detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en los atentados y otros hechos criminales.

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