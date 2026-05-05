El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco obtuvo una condena de 12 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Pedro Zoilo Advincula Gutiérrez. El sentenciado fue hallado responsable del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en agravio de una menor de edad de identidad reservada.

Delito contra menor

La investigación, liderada por la fiscal adjunta provincial Rocío del Carmen Arestegui Ventura, permitió acreditar la responsabilidad penal del ahora sentenciado ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte de Chincha.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en la provincia de Pisco, donde el sentenciado, aprovechando que venía dictando clases en el taller de matemáticas de un centro educativo, realizó actos de connotación sexual y tocamientos indebidos en contra de la menor de iniciales F.D.L.A.R.G., quien al momento de la denuncia contaba con 12 años de edad.

”Mi profesor me besaba en la boca durante los talleres de preparación de matemática, aprovechando que mis amiguitas se iban a la tienda a comprar cosas, donde el profesor aprovechaba para besarme", indicaría la menor a las autoridades.

Tras la denuncia correspondiente, el Ministerio Público inició las diligencias que permitieron recabar los elementos de convicción necesarios para demostrar la culpabilidad del procesado y proteger el interés superior de la niña.

La resolución judicial, emitida el pasado 28 de abril de 2026, se estableció el pago de S/2,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

Cabe señalar que, el docente Advíncula Gutiérrez de 64 años de edad, contaba con una requisitoria vigente por el delito contra la libertad sexual – actos contra el pudor, solicitado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco.

EL DATO: La denuncia fue presentada por la madre de la menor, el 16 de junio del año 2017, tras la confesión de la menor de edad.

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