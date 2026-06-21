El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, a cargo de la fiscal provincial Gladys Matilde Torres Lobato, logró que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra Jampiero Alexander Vega Ortega, Blake Knudson Flores Moreyra, Casey Jay Flores Moreyra, Luis Alberto Olivares Huertas y Julio César Martínez Gallardo, quienes son investigados por el presunto delito de sicariato en agravio del joven empresario Cristian Nelson Aybar.

Muerte violenta

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió el pasado 1 de junio en las inmediaciones del Parque Zonal de Pisco, cuando la víctima se encontraba estacionando su vehículo para ingresarlo a una cochera. En ese momento, fue interceptada por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes realizaron múltiples disparos contra el agraviado, causándole la muerte.

Las pesquisas realizadas por el Ministerio Público permitieron establecer que el hecho criminal se habría originado por una presunta disputa comercial relacionada con actividades en la playa Lagunillas, en el distrito de Paracas. Asimismo, se determinó que los investigados habrían ejecutado un seguimiento permanente a la víctima mediante llamadas grupales y vigilancia en tiempo real, utilizando diversos vehículos para monitorear sus desplazamientos.

Según la tesis fiscal, Luis Alberto Olivares Huertas, conocido como “Gordo Luis”, sería el presunto autor intelectual del crimen, mientras que Jampiero Alexander Vega Ortega habría participado en las labores de reglaje y seguimiento de la víctima, además de retornar posteriormente a la escena para verificar el resultado del ataque.

La investigación también permitió identificar la presunta participación de los hermanos Blake Knudson y Casey Jay Flores Moreyra, así como de Julio César Martínez Gallardo, quien fue intervenido durante el allanamiento de un inmueble ubicado en el sector rústico de Huamaní, donde se hallaron indicios vinculados al hecho delictivo, entre ellos la motocicleta presuntamente utilizada por los sicarios, además de cascos, guantes y prendas de vestir que coincidirían con las observadas durante la comisión del crimen.

Tras el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, y al análisis de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, se logró la captura de varios de los investigados y la obtención de importantes elementos de convicción que sustentaron el requerimiento fiscal de prisión preventiva.

Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó la existencia de graves y fundados elementos de convicción, la gravedad de la pena prevista para el delito investigado, puede alcanzar la cadena perpetua.

Las investigaciones continúan para lograr la ubicación y captura de Roger Alexander Ñañez Montoya, alias “Chino”, quien también sería integrante de la presunta organización criminal involucrada en el asesinato y actualmente se encuentra no habido.

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