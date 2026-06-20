La rápida y efectiva labor de investigación desarrollada por la Policía Nacional permitió que, en tiempo récord, cinco presuntos implicados en el asesinato del joven empresario Cristian Nelson Aybar Laura sean enviados a prisión preventiva por 18 meses. La medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco, marcando un importante avance en el esclarecimiento de uno de los crímenes que más conmoción causó en la provincia durante las últimas semanas.

A la cárcel

Tras conocerse el homicidio el pasado lunes 1 de junio cuando el joven empresario estaba en su miniván a pocos metros de su vivienda y fue atacado a balazos en la cabeza y el estómago, causándole la muerte en un crimen por encargo, el coronel PNP Daniel Enrique Elías Soto, jefe de la División Policial de Orden y Seguridad (DIVOPUS) Pisco, dispuso el inicio inmediato de las investigaciones. Los agentes especializados recopilaron imágenes de cámaras de seguridad, tomaron declaraciones a testigos y realizaron un minucioso trabajo de inteligencia que permitió identificar a los presuntos responsables.

Como resultado de estas diligencias, la Policía logró desarticular a la presunta banda criminal denominada “Los sanguinarios de Pisco”, interviniendo a Blake Knudson Flores Moreyra (19), alias “Bley”; Casey Jay Flores Moreyra (20), alias la “Muerte”; y Eduardo Manuel Ortega Herrera (21), alias “Edu”.

Los intervenidos fueron ubicados cuando se desplazaban en un mototaxi Bajaj Torito de placa N.° 8654-MA, vehículo que, según las investigaciones, habría sido utilizado para la comisión del crimen. Durante el operativo también se incautaron siete equipos celulares, una mochila y otros elementos considerados relevantes para el proceso.

Asimismo, los agentes decomisaron 44 envoltorios conteniendo presunta Pasta Básica de Cocaína (PBC), 18 bolsitas tipo ziploc con presunta marihuana y 14 bolsitas con presunto clorhidrato de cocaína.

El Primer Despacho de Investigación Preparatoria de Pisco declaró fundada la solicitud de prisión preventiva por 18 meses contra Julio César Martínez Gallardo, investigado por receptación agravada y encubrimiento real, así como contra Blake Knudson Flores Moreyra, Casey Jay Flores Moreyra, Luis Alberto Olivares Huertas y Jampiero Alexander Vega Ortega.

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