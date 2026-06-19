Familiares, amigos y ciudadanos se congregaron ayer en los exteriores de la sede de la Corte Superior de Justicia en la provincia de Pisco para exigir justicia por la muerte de Cristian Aybar, joven empresario de 35 años cuyo crimen se registró el pasado lunes 1 de junio cuando se disponía a estacionar su miniván.

Protesta en sede judicial

La movilización coincidió con el desarrollo de una audiencia judicial en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva contra cinco personas investigadas por su presunta vinculación con el caso criminal.

Con carteles y arengas, los asistentes permanecieron en los exteriores del recinto judicial a la espera de la decisión que adopte el órgano jurisdiccional. Durante la concentración, familiares de la víctima reiteraron su pedido para que los responsables sean sancionados conforme a ley.

La madre de Cristian Aybar, manifestó públicamente su demanda de justicia y pidió a las autoridades actuar con firmeza en el proceso. Asimismo, señaló que continuará participando en las acciones impulsadas por familiares y allegados hasta que el caso sea esclarecido.

“Necesito justicia para mi hijo. No voy a parar hasta encontrarla”, expresó durante la concentración realizada mientras se desarrollaba la audiencia.

Según informaron los asistentes, el padre de la víctima participó en la diligencia judicial para seguir de cerca el desarrollo del proceso.

La audiencia, que se realizó de manera virtual desde las instalaciones judiciales de Pisco, se inició durante la tarde de ayer y se esperaba que se prolongara por varias horas debido al número de investigados y a la exposición de los argumentos de las partes involucradas.

El caso ha generado una amplia movilización ciudadana en las últimas semanas, con marchas y concentraciones realizadas en distintos puntos de la provincia para exigir el esclarecimiento de los hechos y sanciones para los responsables de la muerte violenta.

La decisión sobre el pedido de prisión preventiva será determinante para el desarrollo de la investigación que busca esclarecer las circunstancias de la muerte del joven empresario. Se presume sería un crimen por encargo.

EL DATO: Joven empresario fue asesinado con disparos en la cabeza y el estómago, a pocos metros de su propia vivienda. Al cierre de este informe, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra cinco investigados por la muerte violenta.

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