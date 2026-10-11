Un nuevo hecho de sangre conmocionó al distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco, luego de que George Andrés Matute Gamarra de 32 años, fuera asesinado a balazos mientras le realizaban un corte de cabello en una barbería ubicada en plena Plaza Mayor, al costado de la municipalidad distrital. El ataque ocurrió cuando se encontraba acompañado de su menor hijo, quien habría presenciado la muerte violenta, generando alarma entre las personas que transitaban por este concurrido espacio público.

Ultimado a balazos

Tras el crimen, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias, asegurar la escena y proceder con el levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y establecer las circunstancias y el móvil del homicidio.

Tras el hecho, la Policía intervino un mototaxi de placa de rodaje 9777-5Y, en el que presuntamente se desplazaban los implicados en el ataque. Como resultado del operativo, fueron detenidos R.K.Q.S. de 18 años y un menor de 17 años.

Según información policial, Matute Gamarra era conocido con los alias de “Quito” o “Colorado” y habría sido vinculado presuntamente con la organización criminal “Los malditos de San Miguel”, señalada por su presunta participación en delitos como sicariato, extorsión, robo agravado, marcaje, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas. Las autoridades están vinculando el hecho relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

Entre sus antecedentes figura una intervención policial en agosto de 2025, en el asentamiento humano Campo Verde, sector Alto El Mirador, en San Miguel, Pisco. Además, en setiembre de ese año habría registrado una requisitoria por homicidio calificado y posteriormente estuvo recluido en el penal de Chincha.

De acuerdo con la información policial, recuperó su libertad en marzo de 2026; tras ello, sujetos desconocidos atacaron a balazos el vehículo en el que se desplazaba, logrando sobrevivir.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO