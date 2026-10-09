Un nuevo hecho de criminalidad, se registró en la provincia de Pisco. Una mujer identificada como Yeshired Aurora Pisconte Escalaya perdió la vida tras ser atacada a balazos al interior de su vivienda, ubicada en el centro poblado Alto El Molino. El violento episodio se registró la tarde del jueves 8 de octubre, cerca de una institución educativa de nivel inicial, donde vecinos de la zona reportaron haber escuchado varios disparos.

Muerte violenta

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos habrían ingresado por la fuerza al inmueble y atacado a la víctima con múltiples disparos, para luego darse a la fuga.

Tras recibir la alerta, un patrullero de la Policía Nacional del Perú llegó hasta el lugar y trasladó a la mujer, quien todavía presentaba signos de vida, hacia el Hospital San Juan de Dios de Pisco. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que habría sufrido, las cuales presuntamente comprometieron órganos vitales.

La reciente muerte violenta elevaría a más de 78 los homicidios en la región Ica, en lo que va del 2026, por sicariato, crimen por encargo, ajuste de cuentas y otros. En varios casos las víctimas fueron asesinadas a plena luz del día en la vía pública.

EL DATO: La víctima era una joven madre de familia, quien deja a menores en la orfandad. La policía investiga el crimen.

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