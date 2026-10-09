Una mujer identificada como Yeshired Aurora Pisconte Escalaya perdió la vida tras ser atacada a balazos al interior de su vivienda, ubicada en el centro poblado Alto El Molino. El violento episodio se registró la tarde del jueves 8 de octubre, cerca de una institución educativa de nivel inicial,

Muerte violenta

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos habrían ingresado por la fuerza al inmueble y atacado a la víctima con múltiples disparos, para luego darse a la fuga.

Tras recibir la alerta, un patrullero de la Policía Nacional del Perú llegó hasta el lugar y trasladó a la mujer, quien todavía presentaba signos de vida, hacia el Hospital San Juan de Dios de Pisco. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que habría sufrido, las cuales presuntamente comprometieron órganos vitales.

La reciente muerte violenta elevaría a más de 78 los homicidios en la región Ica, en lo que va del 2026, por sicariato, crimen por encargo, ajuste de cuentas y otros. En varios casos las víctimas fueron asesinadas a plena luz del día en la vía pública.

EL DATO: La víctima era una joven madre de familia, quien deja a menores en la orfandad. La policía investiga el crimen.

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