Un nuevo hecho de criminalidad se registró en la provincia de Pisco, donde un ciudadano fue asesinado a balazos mientras se encontraba al interior de un lavadero ubicado en la avenida Fermín Tangüis, a la altura del Nuevo Puerto de Pisco.

Muerte violenta

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido atacada por sujetos que llegaron hasta el establecimiento y arremetieron a balazos contra el hombre, que tuvo una muerte instantánea. El fallecido es Jan Pier Córdova Escalaya de 28 años, ciudadano procedente del distrito de Túpac Amaru Inca.

Tras conocerse el asesinato, hasta el lugar llegó el fiscal del Ministerio Público de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cadáver. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue.

La escena permaneció bajo atención de la policía de criminalística, mientras se esperaba la intervención del representante del Ministerio Público. Las diligencias permitirán establecer cómo ocurrió el ataque, cuántos disparos recibió la víctima y las circunstancias que rodearon el crimen.

El asesinato se suma a la estadística de muertes violentas registrada en la región Ica durante el presente año. Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, con este nuevo caso la cifra llegaría a 77 muertes violentas por homicidio en la región Ica en lo que va de 2026, de acuerdo con el dato proporcionado. Estos hechos están relacionados con diferentes modalidades y móviles que son materia de investigación, entre ellos presuntos casos de sicariato, ajustes de cuentas y crímenes por encargo.

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