Integrantes de la junta directiva del centro poblado Agua Santa, ubicado en el distrito de Independencia, llegaron hasta la Municipalidad Provincial de Pisco para expresar su agradecimiento al alcalde Pedro Fuentes Hernández por la ejecución de cinco pontones carrozables que mejoran las condiciones de acceso y transitabilidad en esta localidad.

Reunión con edil

La obra comprendió la construcción de cinco estructuras destinadas a facilitar el desplazamiento de vehículos y pobladores, especialmente de quienes realizan actividades agrícolas y necesitan trasladarse hacia sus terrenos de cultivo y sectores aledaños.

Los trabajos representaron una inversión superior a los 222 mil soles y fueron ejecutados en un plazo aproximado de 60 días calendario. Los pontones cuentan con dimensiones que van desde los seis hasta los nueve metros de ancho, contribuyendo a mejorar la conectividad del centro poblado con las zonas agrícolas y localidades cercanas.

Durante su visita, los representantes vecinales también aprovecharon el encuentro para plantear una nueva necesidad de la población: la renovación de las compuertas utilizadas para regular el ingreso y control del recurso hídrico que reciben. En ese sentido, solicitaron al burgomaestre encaminar el proyecto correspondiente, debido a la importancia que tiene este sistema para las actividades agrícolas de la zona.

Recibió a escolares

En otra actividad desarrollada en la Municipalidad Provincial de Pisco, el alcalde Pedro Fuentes, recibió la visita de estudiantes de la institución educativa N.° 182, quienes llegaron hasta la sede municipal para conocer de cerca el funcionamiento de la comuna y formular diversas preguntas a la autoridad provincial.

El encuentro estuvo marcado por la participación de los escolares, quienes aprovecharon la oportunidad para dialogar con el burgomaestre y plantearle sus inquietudes. Fuentes calificó la visita como una experiencia agradable y destacó el entusiasmo de los menores durante la reunión.

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