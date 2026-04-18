La Policía Nacional del Perú, a través de la DIVOPUS Pisco, confirmó la detención de Jhonatan Rafael Rondón Otero (36), alias “Nico”. El sujeto, de nacionalidad venezolana, ha sido identificado plenamente por personal policial como un presunto integrante activo de la organización criminal internacional “Tren de Aragua”.

Según el reporte oficial informado por el coronel PNP Elías Soto, el detenido no solo portaba armamento ilegal, sino que utilizaba una fachada de transportista para encubrir actividades criminales de alta peligrosidad en la provincia.

Golpe policial

La intervención, detallada en el parte policial de la unidad de Halcones - DUE, se produjo en la intersección de las calles Daniel del Solar y San Miguel. La información oficial de la PNP señala que el sospechoso se desplazaba a bordo de un mototaxi Bajaj color rojo, con placa de rodaje 7742-6Y.

Las autoridades han confirmado que este vehículo no solo servía para el desplazamiento del presunto delincuente, sino que estaría directamente vinculado a la comisión de delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Durante el registro del vehículo, los efectivos hallaron un revólver Taurus calibre .38, debidamente abastecido con seis municiones, además de un chaleco reflectivo y una “chimpunera”.

De acuerdo con el acta de intervención, un detalle que ha alarmado a las autoridades es que Rondón Otero vestía un mameluco del instituto Senati y un tapabocas negro al momento de su captura. Según la policía, esta vestimenta era utilizada estratégicamente como disfraz para pasar desapercibido y realizar reglajes antes de ejecutar presuntos actos de sicariato en la jurisdicción.

Finalmente, la situación legal del detenido ha pasado a manos de la representante del Ministerio Público, la Dra. Elisa Ramírez Pachauri.

Fuentes policiales indicaron que la investigación se ha extendido para determinar la participación de alias “Nico” en recientes crímenes de sangre ocurridos en Pisco.

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