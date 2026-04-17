Un arduo operativo policial ejecutado ayer jueves 16 de abril de 2026 permitió la captura de un presunto sicario en el cercado de Pisco, quien, según información policial, se encontraba listo para atentar contra una posible víctima. La intervención se realizó al promediar las 11:30 a.m. en la quinta cuadra de la calle Daniel del Solar, generando alarma entre vecinos de la zona por el gran despliegue de efectivos.

Sujeto armado

El detenido fue identificado como Jonathan Rafael Rondón de 36 años, de nacionalidad venezolana, quien cuenta con carné de extranjería y lleva aproximadamente seis años residiendo en el Perú. Al momento de su captura, se desplazaba a bordo de un mototaxi de color rojo y, según la policía portaba un arma de fuego tipo revólver abastecida con municiones, lo que refuerza la hipótesis de un ataque inminente.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto vestía ropa similar a la de un trabajador de soldadura, además de portar mascarilla, presuntamente para evitar ser reconocido y facilitar su movilidad sin levantar sospechas. Este tipo de modalidad, según la Policía, viene siendo empleada por presuntos delincuentes para camuflarse en actividades cotidianas.

El coronel PNP Daniel Elías Soto, informó que la captura es resultado de un trabajo sostenido de inteligencia, seguimiento y vigilancia en sectores considerados críticos como San Miguel, Las Amapolas y otras zonas del cercado de Pisco, donde se ha detectado la presencia de individuos dedicados a la venta de droga y otros ilícitos. Añadió que el intervenido sería presunto integrante de una organización criminal dedicada al sicariato y al control de puntos de microcomercialización de droga.

Asimismo, la autoridad policial sostuvo que esta intervención habría permitido evitar un hecho de sangre, ya que el detenido presuntamente tenía como objetivo acabar con la vida de una persona, en el marco de disputas vinculadas al control territorial para la venta de estupefacientes en la provincia.

En esa línea, el coronel destacó que se vienen intensificando los operativos en los denominados “barrios críticos”, donde la presencia policial se ha incrementado con la finalidad de reducir los índices delictivos. Como parte de estas acciones, se ha dispuesto la asignación de 40 nuevos efectivos policiales para reforzar el patrullaje preventivo y las labores de inteligencia.

Finalmente, se resaltó la participación de la ciudadanía a través de las juntas vecinales, consideradas como un soporte clave para la Policía Nacional. “Los vecinos son los ojos y oídos de la Policía”, señaló el alto mando, al invocar a la población a continuar colaborando con información que permita desarticular organizaciones criminales.

Cabe resaltar que el detenido fue trasladado a la comisaría de Pisco, donde se desarrollan las diligencias de ley para determinar su situación jurídica y su presunta vinculación con redes delictivas la cual señaló el personal policial.

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