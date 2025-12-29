Este fin de semana, agentes de la Policía Nacional desarticularon la banda criminal “Los Sanguinarios del Tren”, facción en Lima Sur de la organización transnacional del Tren de Aragua, involucrada en el delito de extorsión, tenencia ilegal de municiones y homicidio.

Durante la intervención policial en los distritos Ate, Chorrillos y Villa El Salvador, se capturaron a Alejandro Vega (33), Yohan Monsalve (18), José Yegres (23) y Cirilo Velásquez (66), los tres primeros de nacionalidad venezolana.

Según las investigaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), los detenidos habrían participado en atentados contra empresas de transporte público, veterinarias, obras de construcción, talleres mecánicos, restaurantes, entre otros negocios. Además, son vinculados con la muerte de dos trabajadores de una empresa del rubro cerámico.

En el allanamiento, se incautaron frascos de ketamina, cartuchos de dinamita, teléfonos celulares, documentos de identificación, tarjeta bancaria, vouchers de depósitos, tablets, una laptop y otros objetos.

Cabe mencionar que durante la operación policial en Chorrillos, un efectivo de la Dirección de Operaciones Especiales resultó herido tras ser atacado por un perro de raza pitbull. Inmediatamente, fue trasladado de inmediato al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, con pronóstico estable.