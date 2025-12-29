El 27 de diciembre, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) otorgó el indulto humanitario a José Macedo Quinteros Cabezas, a través de la dirección del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho.

Según el comunicado, el indulto humanitario fue concedido por el presidente de la República, José Jerí, al interno, quien atraviesa una grave enfermedad.

Además, se realizaron las coordinaciones con la Dirección de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

“El INPE permitió el ingreso de la madre del interno, al recinto penitenciario, por presentar un grave estado de salud”, indica el comunicado.

Cabe mencionar que Quinteros Cabezas cumplía pena privativa de libertad de seis años, por el delito de robo agravado en grado de Tentativa, en el penal Miguel Castro Castro, la misma que vencía el 23 de marzo del 2029.

“El INPE respeta los derechos humanos de la población penitenciaria y viene trabajando en la seguridad y control de los establecimientos penitenciarios”, señala la entidad.