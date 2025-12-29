Anthony Pezer (27), ciudadano peruano-estadounidense, denunció haber sido víctima de un secuestro exprés y el saqueo de sus cuentas bancarias tras salir de una discoteca en el distrito de Punta Hermosa, el 26 de enero de 2025. A pesar de los hechos contados junto al de otras víctimas, el presunto responsable continúa en libertad hasta la fecha.

En el dominical de Panorama, Anthony reveló como aquel día abordó un taxi estacionado en los exteriores de la discoteca Amarea en Punta Hermosa, y luego de unos minutos ser hallado inconsciente a varios kilómetros del local.

Horas después, al lograr regresar a su vivienda, el joven descubrió que sus cuentas bancarias y de criptomedas habían sido vulneradas. En total, le sustrajeron más de 50 mil dólares, además de objetos de valor sentimental: un reloj y una cadena heredados de su difunto padre.

IDENTIFICÓ A SU SECUESTRADOR

Ante la falta de avances policiales, Pezer inició una investigación por su propia cuenta. Mediante registros de cámaras de seguridad y movimientos financieros, identificó a Italo Hanco Campos (23) conocido como el “Cochinito de Punta Hermosa” como el presunto responsable. Según relató, el mismo 26 de enero, Ítalo asistió a un local comercial para comprar prendas de alto valor con el teléfono móvil de Pezer.

“También veo que él presume en sus redes sociales ropa de diseñador, compras que lo hizo con dinero ajeno”, agregó Pezer, quien, en sus investigaciones, descubrió otras víctimas.

MÁS DENUNCIAS

Durante el seguimiento al caso, Pezer halló al menos otras dos víctimas con relatos similares. Uno de ellos es Gianfranco Torres, quien denunció que el 16 de febrero, tras salir de la discoteca, abordó el taxi de Ítalo, perdió el conocimiento y mientras permanecía inconsciente se realizaron transferencias por más de 14 mil soles.

Un tercer caso corresponde a Enrique Medina, quien el 19 de enero también subió al vehículo y utilizando el celular, robó más de 30 mil soles.

SIN ACCIONES

A pesar de la similitud de los casos y las reiteradas denuncias, la Fiscalía de Lurín calificó los hechos como hurto, descartando que se trate de un crimen organizado. Asimismo, se conoció que Ítalo Hanco registra antecedentes por peligro común, robo agravado y otros delitos, aunque no cuenta con requisitorias vigentes.

A pesar de que en marzo fue capturado por la apropiación de dos teléfonos celulares, quedó en libertad, condición que mantiene hasta la actualidad.