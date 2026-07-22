La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) – Filial Pisco conmemora con orgullo su 98. ° Aniversario de vida institucional, reafirmando su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, la ética periodística y el fortalecimiento de la democracia. En la provincia de Pisco, esta importante labor es liderada por la Lic. Johanna Ramos Salcedo, presidenta de la ANP – Filial Pisco, quien junto a los agremiados continúa impulsando el fortalecimiento del periodismo y la defensa de los derechos de los comunicadores.

Sociedad informada

Actualmente, más de 12 mil periodistas organizados en más de 120 provincias integran la ANP, consolidando un gremio que promueve la unidad, la defensa de los derechos de los hombres y mujeres de prensa y el ejercicio de un periodismo libre, responsable e independiente. A nivel nacional, la organización es presidida por Zuliana Lainez Otero, quien lidera las acciones institucionales en defensa de la libertad de prensa y del fortalecimiento del gremio periodístico en todo el país.

En esta fecha conmemorativa, la ANP – Filial Pisco rindió homenaje a quienes forjaron la institución y exhortó a las nuevas generaciones de periodistas a mantener viva la defensa de la verdad, la libertad de prensa y el servicio a la sociedad. Con la mirada puesta en su centenario, el gremio reafirma que solo a través de la unidad, la ética y el compromiso con el Perú será posible continuar escribiendo una historia de lucha, defensa de los valores democráticos y del periodismo como pilar fundamental de una sociedad libre e informada.

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