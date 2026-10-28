El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Pisco aprobó el plan de custodia para las actividades programadas este sábado 31 de octubre, con motivo de las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla. La decisión se adoptó durante la última sesión del organismo, liderada por el alcalde provincial, Pedro Fuentes Hernández.

Trabajo articulado

Durante la reunión, se presentaron los avances del patrullaje integrado y las acciones relacionadas con la atención de delitos menores, así como el trabajo preventivo que se desarrolla en las instituciones educativas de la provincia.

En cuanto a la población escolar, se informó sobre los talleres contra el hostigamiento escolar realizados recientemente y dirigidos a estudiantes de secundaria, como parte de las acciones de prevención impulsadas en los centros educativos.

Finalmente, los integrantes del Coprosec aprobaron el plan de custodia para las actividades del 31 de octubre, ante la proximidad de las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, con el objetivo de organizar las acciones de seguridad durante ambas fechas.

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