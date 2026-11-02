En medio de un ambiente de fiesta deportiva, entusiasmo y fraternidad, se inauguró la Copa Agrokasa 2026 en las instalaciones del polideportivo Bernales, en la provincia de Pisco. La jornada reunió a trabajadores de distintas áreas de la empresa del fundo San Martín, quienes llegaron dispuestos a dejarlo todo en la cancha y a compartir una experiencia de integración.

Por el deporte

Esta nueva edición del campeonato cuenta con la participación de 12 equipos (ocho masculinos y cuatro femeninos), cuyo objetivo es fortalecer la unión, el respeto y el trabajo en equipo entre los colaboradores de la sede de Pisco. Durante la ceremonia inaugural se disputaron los primeros encuentros y se realizó un animado concurso de barras, donde la creatividad de las delegaciones puso el toque festivo a la jornada.

Durante la apertura, el Ing. Luis Rojo, gerente de Operaciones del fundo San Martín – Pisco, destacó la importancia de estos espacios deportivos para promover un clima laboral positivo:

«Queremos que esta Copa Agrokasa sea una verdadera fiesta de integración, donde todos podamos compartir, disfrutar y fortalecer nuestra unión como equipo. Lo importante es demostrar el buen juego y, principalmente, el respeto hacia nuestros compañeros y rivales. Apostamos por el juego limpio, sin acciones bruscas, porque aquí todos somos parte de una misma familia», señaló.

La inauguración también contó con la presencia de Luis Haynes, jefe de Recursos Humanos del Fundo San Martín – Pisco, quien acompañó a los deportistas en el puntapié inicial.

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