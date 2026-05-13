La violencia criminal continúa golpeando a la provincia de Pisco. La noche del 11 de mayo, tres personas resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido en una plazuela ubicada frente al cementerio general de la ciudad, en la cuadra uno de la calle San Clemente, en pleno centro de la ciudad generando temor y preocupación entre los vecinos de la zona.

Ataque criminal

Según información preliminar, las víctimas se encontraban conversando en el lugar cuando fueron sorprendidas por sujetos desconocidos que llegaron a bordo de un mototaxi y abrieron fuego en 7 ocasiones.

Por la modalidad del ataque y el tipo de disparos realizados en ráfaga, se presume que los delincuentes habrían utilizado armas automáticas, cuyo manejo estaría relacionado con bandas criminales que operan en la provincia.

Los disparos alarmaron a los residentes del sector, quienes escucharon aterrados las detonaciones mientras algunas balas impactaban en viviendas cercanas, poniendo en riesgo a familias enteras.

Los tres hombres fueron alcanzados por los proyectiles; uno de ellos recibió un impacto en el abdomen y fueron trasladados de emergencia al hospital, mientras que los otros dos resultaron heridos en el pie y con rozaduras a la altura de las costillas.

Los heridos fueron identificados por la policía como Peter Anthony Sotelo Pisconte (29), Bruno Leonardo Siguas Haurcaya (22) y Javier Enrique García Ñañez (33). La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del atentado y establecer la identidad de los autores materiales de este nuevo hecho de sangre.

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