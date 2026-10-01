La joven deportista pisqueña Aura Ormeño Mamani alcanzó un importante triunfo al consagrarse campeona macro regional en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2026, resultado que le aseguró su clasificación a la etapa nacional, donde tendrá la responsabilidad de representar con orgullo a la provincia de Pisco y a su institución educativa Emilia Barcia Bonifatti, en la Categoría B. Su destacada participación la convierte en motivo de orgullo para la comunidad educativa y la población pisqueña.

Logro deportivo

Este importante logro es fruto de su disciplina, esfuerzo, constancia y dedicación, cualidades que le permitieron superar cada desafío y destacar en la competencia macro regional. Detrás de esta victoria se encuentran las horas de entrenamiento, los sacrificios y la perseverancia.

Ahora, Aura Ormeño Mamani se prepara para afrontar el desafío de la etapa nacional, llevando consigo el nombre de Pisco, el respaldo de su colegio y el aliento de sus familiares y de toda la comunidad que celebra este importante resultado.

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