El golpe al bolsillo de las familias continúa. En las últimas horas se reportó un incremento en el precio del balón de gas doméstico en la ciudad de Pisco, donde el costo ha llegado hasta los 51 soles en algunos puntos de venta. Semanas atrás, el mismo producto podía encontrarse entre 41 y 45 soles, por lo que el alza ha generado preocupación entre los consumidores, quienes señalan que el aumento impacta directamente en la economía del hogar.

Incremento del precio

De acuerdo con reportes de comerciantes y usuarios, si bien no existe un desabastecimiento de GLP, el incremento de precios ya se viene sintiendo en distintos sectores de la provincia. El gas doméstico es uno de los productos básicos en la mayoría de viviendas, utilizado diariamente para la preparación de alimentos, por lo que cualquier variación en su costo obliga a muchas familias a reorganizar sus gastos.

Incluso en la planta de la empresa Llamagas, ubicada al ingreso de la ciudad de Pisco, el balón de gas se estaría comercializando alrededor de los 48.50 soles. Además, según informaron algunos compradores, se viene aplicando una restricción de venta de una unidad por persona, medida que busca evitar compras excesivas ante el incremento de la demanda.

Mientras tanto, en diversos puntos de distribución y establecimientos de la ciudad, como en la calle Pedemonte que está en el cercado de la ciudad y otros sectores comerciales, el precio del balón ya alcanza los 51 soles. Vecinos y comerciantes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el costo continúe incrementándose en los próximos días.

Ante esta situación, varios ciudadanos pidieron mayor supervisión de las autoridades para verificar la variación de precios y evitar posibles especulaciones en la venta del combustible doméstico. El incremento del GLP se suma a la subida de otros productos de primera necesidad, lo que mantiene en alerta a las familias de Pisco frente al constante aumento del costo de vida.

