Un violento accidente de tránsito registrado en la antigua Panamericana Sur dejó como saldo tres personas heridas y serias afectaciones en el tránsito vehicular en la provincia de Pisco.

Severo choque

El siniestro ocurrió en el centro poblado de Agua Santa, en el distrito de San Clemente, cuando tres vehículos colisionaron en circunstancias que aún vienen siendo materia de investigación. El fuerte impacto provocó la interrupción total del tránsito en la vía, generando una considerable congestión en ambos sentidos.

Hasta el lugar llegaron unidades de bomberos y personal de serenazgo, quienes brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica.

En el lugar del accidente se observaron daños materiales de gran magnitud. Uno de los vehículos involucrados, un automóvil Suzuki de color gris metálico con placa BPV-630, terminó fuera de la vía, descarrilado hacia una zona de bajada, evidenciando la fuerza del impacto.

Asimismo, un Kia Picanto de color plata, con placa BUI-692, resultó seriamente afectado tras la colisión. Un tercer vehículo, un Volkswagen con placa BKI-868, también participó en el accidente, presentando daños principalmente en la parte lateral.

Las autoridades policiales iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

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