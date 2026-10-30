Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de ayer en el sector José Olaya, distrito de Independencia, provincia de Pisco, luego de que un bus interprovincial de la empresa Oropeza, que cubría la ruta Ayacucho–Lima, sufriera una volcadura por causas que aún son materia de investigación. El hecho generó preocupación entre quienes transitaban por esta zona de la carretera.

Siniestro vial

De acuerdo con la información preliminar, el accidente dejó algunos pasajeros heridos, quienes habrían sufrido golpes como consecuencia de la volcadura de la unidad. Hasta el momento de este reporte no se habían informado pérdidas humanas, aunque se espera contar con información oficial sobre el estado de salud de los afectados y la magnitud de las heridas.

En tanto, efectivos de la Policía Nacional vienen realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron este accidente. Se espera que las investigaciones permitan establecer las circunstancias en las que el vehículo perdió el control y terminó volcado.

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