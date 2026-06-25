En una peligrosa persecución policial realizada el 23 de junio en la calle Simón Bolívar, pasaje Los Laureles, en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, efectivos policiales lograron la captura de Andrés Santiago Cárdenas Matos (34), alias “Diablo”.

Golpe policial

El sujeto se desplazaba a bordo de una mototaxi Bajaj de placa de rodaje NG-66604, siendo intervenido tras una rápida acción policial. Durante el registro correspondiente, los agentes incautaron una pistola marca Glock, modelo G25, abastecida con ocho municiones. El arma de fuego está registrada a nombre de un efectivo policial en actividad, en un hecho que ahora es materia de investigación.

La intervención se realizó en inmediaciones de la calle Simón Bolívar, pasaje Los Laureles, en el distrito de San Andrés, cuando el sujeto se encontraba al interior de una mototaxi. Agentes de la SUAT y del Grupo Cobra participaron en el operativo que permitió su captura.

De acuerdo con las verificaciones realizadas en el sistema policial, no se registraban denuncias por pérdida o robo del arma. Sin embargo, la consulta al Departamento de Armamento y Munición (DAN) de Ica confirmó que el armamento pertenece a un efectivo policial identificado con iniciales T.P.M.J.

Las investigaciones preliminares señalan que el arma habría sido transferida entre dos agentes policiales en actividad, sin seguir los procedimientos establecidos. Ambos vienen siendo investigados para esclarecer las circunstancias de la posesión y posible uso del arma.

No se descarta que el arma haya sido utilizada en hechos delictivos, entre ellos un presunto caso de extorsión, según las primeras diligencias.

Alias “Diablo” es investigado por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público. La fiscal provincial de turno, Dra. Gloria Ávalos Mamani, dispuso continuar con las investigaciones para determinar responsabilidades.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO