Efectivos del Escuadrón de Emergencia de Pisco detuvieron a un presunto microcomercializador de drogas durante un operativo realizado en horas de la madrugada del 5 de marzo en la calle San Miguel, en la provincia de Pisco.

Joven detenido

El intervenido fue identificado como Luis César Trillo Martínez, de 27 años, conocido con el alias de “Anuel Doble A”, quien sería investigado por su presunta implicancia en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Durante el registro personal, los agentes policiales encontraron entre sus pertenencias un total de 110 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), así como otros objetos que serían de interés para las investigaciones.

Tras la intervención, el detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que se encargará de dirigir las investigaciones para determinar su presunta responsabilidad en los hechos.

VIDEO RECOMENDADO