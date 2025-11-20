La Policía del distrito de Paracas detuvo la noche del martes a Carlos Arturo Calderón Hernández de 32 años, acusado de presunta micro comercialización de drogas, durante un operativo realizado en la carretera frente al sector de José de San Martín.

Cientos de ketes

Según informó la comisaría local, la intervención se produjo aproximadamente a las 10:00 p.m., cuando Calderón Hernández se desplazaba en un auto Hyundai rojo, placa F6T-411. Durante el registro, los efectivos policiales hallaron 550 ketes de presunta pasta básica de cocaína (PBC), dos DNI y un teléfono celular.

Calderón Hernández quedó detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes por su presunta implicación en el delito contra la seguridad pública – tráfico ilícito de drogas (TID).

La Policía indicó que la acción se realizó en el marco del operativo denominado “Cerco”, orientado a combatir la microcomercialización de drogas en la zona, y aseguró que continuarán los patrullajes y operativos para reducir este tipo de delitos.

