Efectivos de la Región Policial Ica, a través de la División de Orden Público y Seguridad Pisco y la Comisaría PNP San Andrés, realizaron una intervención policial por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas (TID).

Grave delito

El operativo se ejecutó el martes 10 de febrero de 2026, alrededor de las 10:20 de la noche, tras tomar conocimiento de un presunto pase de droga en el frontis de un inmueble ubicado en la avenida Grau N.° 10024, en el distrito de San Andrés.

Durante la acción policial se logró la intervención y detención en flagrancia de Raúl Chumbe Arellano (51), quien fue encontrado al interior de una vivienda rústica, presuntamente utilizada para la comercialización de sustancias ilícitas. De acuerdo con el reporte policial, el sujeto intentó ocultar evidencias, pero fue reducido por los agentes del orden.

En el registro personal y domiciliario, la Policía halló 107 envoltorios de papel periódico que contenían una sustancia blanquecina pulverulenta, al parecer Pasta Básica de Cocaína (PBC), además de una balanza metálica pequeña, un colador, recortes de papel periódico empleados para el acondicionamiento de la droga y la suma de S/ 65.50 en efectivo, elementos que reforzarían la presunta actividad ilícita.

El detenido, junto con la sustancia y especies incautadas, fue puesto a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias conforme a ley. lucha frontal el tráfico ilícito de drogas y fortalecer las acciones de seguridad para garantizar la tranquilidad de la población.

