Un joven de 21 años fue detenido por la Policía en el distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco, tras ser intervenido en posesión de un arma de fuego abastecida con más de una decena de municiones.

Con municiones

La intervención se realizó el domingo 3 de mayo en las inmediaciones de la bajada San José, donde agentes policiales lograron ubicar y detener a Smith Yuneiker Arellano Vásquez, conocido con el alias de “Druppy”.

Durante el registro personal, los efectivos le encontraron un arma de fuego marca Taurus con dieciséis municiones, con la inscripción “9 mm LUGER” en la base de los cartuchos.

El intervenido fue detenido por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego. Fuentes policiales señalaron que no se descarta su posible implicancia en otros hechos delictivos ocurridos en la zona, por lo que las investigaciones continúan.

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