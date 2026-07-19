Tras un trabajo de inteligencia e investigación, personal policial al mando del General PNP Carlos Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, a través de las unidades especializadas DIVREINT PNP Ica, DEPINCRI PNP Ica (Grupo de Investigación de Robos – G1) y SUAT Ica, lograron la captura de Xiomi Mirella R.R. (28).

La ciudadana conocida con el alias “Xiomi”, sería presunta integrante de la banda criminal “Los Turrys de La Tinguiña”, investigada por su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado con arma de fuego, marcaje y reglaje.

Golpe policial

La intervención se realizó el 18 de julio de 2026 en el sector Los Jardines de San Andrés, distrito de San Andrés, provincia de Pisco, donde la investigada fue ubicada y detenida. Durante la diligencia, el personal policial incautó una motocicleta, dos cascos, una polera, un par de guantes y un equipo celular, elementos que serán incorporados a las investigaciones.

Asimismo, como parte de las acciones operativas, ese mismo día fue ubicado e incautado el mototaxi de placa de rodaje 0904-GB, presuntamente utilizado por los integrantes de esta organización criminal para perpetrar un robo agravado ocurrido en la ciudad de Ica, donde la víctima fue despojada de US$ 4,000 y S/ 300. El delito fue el 17 de julio, en las inmediaciones del centro comercial Ica Sur, donde la víctima el ciudadano L.S.L.C. quedó herido de bala.

La Región Policial Ica informó que las investigaciones continúan con la finalidad de identificar y capturar a los demás integrantes de la presunta banda criminal “Los Turrys de La Tinguiña”.

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